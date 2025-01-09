بسبب المقاطعة.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عمان

وكالات

قررت شركة "كارفور" في عمان وقف عملياتها في السلطنة ابتداءً من أمس الثلاثاء 7 يناير، وذلك في خطوة مفاجئة تؤثر على العديد من العملاء والعاملين في الفروع المنتشرة في مختلف المناطق.

وقالت شركة كارفور في عمان في بيان لها في بيان: عملائنا الكرام، اعتباراً من تاريخ 7 يناير2025، ستتوقف عمليات كارفور في سلطنة عُمان بالنيابة عن إدارة وموظفي كارفور”.

وتابع: “نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم الذي استمر على مدار العقود الماضية. ودمتم بخير وعافية”.

وفي 6 من نوفمبر الماضي، أفادت عدة وسائل إعلام عربية بأن سلسلة متاجر كارفور العالمية قررت إغلاق عدد من فروعها في سلطنة عمان بسبب تراجع حجم المبيعات وزيادة "مقاطعة" العملاء للمنتجات، مما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة في البلاد.

وكانت مجموعة ماجد الفطيم، الوكيل المعتمد لعلامة كارفور التجارية، قد أعلنت في 4 من نوفمبر إغلاق جميع عملياتها في المملكة الأردنية الهاشمية، مع توقف العمل في الأردن اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي.

كارفور هي سلسلة متاجر فرنسية عالمية تختص في بيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وتعد واحدة من أكبر وأشهر سلاسل المتاجر في العالم

تأسست "كارفور" عام 1959 على يد دانيال كارنو، وافتتحت أول فرع لها في مدينة نيس الفرنسية، وتطورت السلسلة بسرعة لتصبح جزءًا من مجموعة ماجد الفطيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمتلك كارفور أكثر من 12,000 فرع في حوالي 30 دولة حول العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتتنوع متاجر كارفور بين محلات هايبر ماركت وسوبر ماركت، بالإضافة إلى المتاجر الصغيرة المخصصة لتلبية احتياجات العملاء اليومية.