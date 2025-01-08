لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لتجنب اعتقالهم أثناء سفرهم بالخارج.. جيش الاحتلال يقرر إخفاء هويات جنوده

11:47 م الأربعاء 08 يناير 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتغييرات في سياساته الإعلامية خوفا من اعتقال وملاحقة جنوده في الخارج.

وأوضحت البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم عن أسماء الجنود بوسائل الإعلام بعد الآن، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير للحد من كشف وجوههم.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، دليلا موجّها إلى الجنود الإسرائيليين بشأن كيفية تجنب محاولات الاعتقال خلال السفر إلى الخارج.

وكانت دول من بينها البرازيل وتشيلي، شهدت محاولات لاعتقال جنود إسرائيليين متورطين في جرائم حرب، غير أن أحد الجنود الذين تواجدوا في البرازيل تمكن من الهرب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال جنود إسرائيليين جيش الاحتلال يقرر إخفاء هويات جنوده إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل