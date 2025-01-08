لتجنب اعتقالهم أثناء سفرهم بالخارج.. جيش الاحتلال يقرر إخفاء هويات جنوده

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتغييرات في سياساته الإعلامية خوفا من اعتقال وملاحقة جنوده في الخارج.

وأوضحت البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم عن أسماء الجنود بوسائل الإعلام بعد الآن، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير للحد من كشف وجوههم.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، دليلا موجّها إلى الجنود الإسرائيليين بشأن كيفية تجنب محاولات الاعتقال خلال السفر إلى الخارج.

وكانت دول من بينها البرازيل وتشيلي، شهدت محاولات لاعتقال جنود إسرائيليين متورطين في جرائم حرب، غير أن أحد الجنود الذين تواجدوا في البرازيل تمكن من الهرب.