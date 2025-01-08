البيت الأبيض: الجانب الإسرائيلي لم يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الجانب الإسرائيلي لم يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، ترفض الإدارة الأمريكية الاعتراف بالانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 45 ألفًا و936 شهيدا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، بأن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 109 ألفًا و274 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و78 مصابا.