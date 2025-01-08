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الكويت تستنكر ادّعاءات كاذبة نشرتها حسابات رسمية إسرائيلية

11:28 م الأربعاء 08 يناير 2025

الكويت

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الكويت - (د ب أ)

أعربت الكويت عن استنكارها الشديد لقيام عدد من الحسابات الرسمية التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنشر خرائط تزعم زورا أنها تاريخية للاحتلال الإسرائيلي تضمنت أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أجزاء من أراضي دول عربية مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة تسهم في تأجيج التوترات والصراعات والعنف كما تعكس سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لهذه الممارسات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجددت التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأردن
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