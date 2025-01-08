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الرئيس البولندي يوجّه بحماية نتنياهو من الاعتقال خلال فعالية معسكر أوشفيتز

11:17 م الأربعاء 08 يناير 2025

الرئيس البولندي أندريه دودا

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وارسو - (د ب أ)

طلب الرئيس البولندي أندريه دودا من الحكومة حماية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاعتقال المحتمل، إذا حضر فعالية لإحياء الذكرى الـ 80 لتحرير المعسكر النازي أوشفيتز في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال دودا إن السلطات البولندية يجب أن تضمن أن تظل إقامة نتنياهو في أراضي بولندا "دون عوائق" وأشار إلى "الظروف الاستثنائية للغاية" للفعالية، وفقا لما جاء في خطاب بتاريخ اليوم موجه إلى رئيس الوزراء دونالد توسك، واطلعت وكالة بلومبرج عليه.

يذكر أن هناك مذكرة اعتقال صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة.

أندريه دودا الرئيس البولندي الرئيس البولندي يوجه بحماية نتنياهو حماية نتنياهو من الاعتقال المحتمل المعسكر النازي أوشفيتز ببولندا
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