إذاعة الاحتلال: 46 جنديًا قُتلوا منذ بدأ الجيش عمليته بشمال غزة قبل نحو 3 أشهر

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن 46 جنديا قتلوا منذ بداية عملية الجيش في شمال قطاع غزة قبل أكثر من 3 أشهر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 جنود وإصابة ضابط في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن مقتل الجنود الثلاثة كان بسبب انفجار عبوات ناسفة وضعت على دبابة في بيت حانون شمال غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أعلن، مساء أمس الأول الاثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بمعارك شمالي قطاع غزة.

ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.