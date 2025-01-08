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البيت الأبيض: لسنا في وضع يسمح باتخاذ قرار بشأن تصنيف "هيئة تحرير الشام"

11:07 م الأربعاء 08 يناير 2025

جون كيربي

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وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتقد أنها في وضع يسمح لها الآن باتخاذ أي قرار بشأن تصنيف "هيئة تحرير الشام" في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، أن مبعوث الخارجية الأمريكية إلى سوريا دانييل روبنشتاين زار العاصمة السورية دمشق اليوم والتقى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع.

ونقل الموقع عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن الإدارة الأمريكية في حوار مستمر مع السلطات المؤقتة في دمشق.

بدروها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت الإبقاء على تصنيفها الحالي لحكام سوريا الجدد وترك القرار لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأكد مسؤول أن لدى واشنطن مخاوف بشأن إدراج مقاتلين أجانب وجهاديين بمناصب داخل وزارة الدفاع السورية.

جون كيربي لبيت الأبيض يئة تحرير الشام يئة تحرير الشام في سوريا صنيف هيئة تحرير الشام بعوث الخارجية الأمريكية إلى سوريا
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