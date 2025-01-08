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بعد إطلاق نار قرب القصر الرئاسي.. السلطات التشادية: الوضع تحت السيطرة

11:02 م الأربعاء 08 يناير 2025

تشاد

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن السلطات في تشاد بعد سماع دوي إطلاق نار قرب مقر الرئاسة في العاصمة، اليوم الأربعاء، إن لا شيء خطير والوضع تحت السيطرة.

كانت تقارير إعلامية، أفادت بوقوع إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية إنجامينا، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

‌‏وأكد مصدر مقرب من الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، أن الوضع في العاصمة تحت السيطرة بعد صد هجوم لـ "بوكو حرام".

وفي أكتوبر الماضي، قُتل 40 جنديا تشاديا في هجوم شنته جماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية للجيش التشادي بمنطقة بحيرة تشاد الحدودية مع نيجيريا.

وفي كثير من الأحيان تتعرض المناطق الحدودية في تشاد لهجمات "[بوكو حرام" التي بدأت تمردها في نيجيريا عام 2009 ثم امتدت إلى غرب تشاد.

السلطات التشادية القصر الرئاسي التشادي الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي الوضع في العاصمة التشادية تحت السيطرة
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