المعارضة اللبنانية توافق على انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية

وكالات

أعلنت قوى المعارضة في لبنان، مساء الأربعاء، التوافق على انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية الخميس.

جاء ذلك في بيان أصدرته القوى بعد اجتماعها في بلدة معراب الليلة.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب، اليوم الأربعاء، أنه للمرة الأولى سيكون لدى لبنان، غداً، رئيس جديد للجمهورية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله: "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا، غداً، رئيس جديد للجمهورية".

ويشغل جوزيف خليل عون (61 عامًا) منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017 وحتى اليوم.

تدرج عون الذي ينتمي إلى الطائفة المسيحية المارونية، في الرتب العسكرية منذ عام 1983 إلى أن وصل إلى رتبة عماد.

حصل عون خلال مسيرته العسكرية على العديد من الأنواط والأوسمة أبرزها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.

كما حصل على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.

كان من المقرر أن يحال عون للتقاعد يوم 10 يناير الجاري، لكن البرلمان اتخذ قرارًا في ديسمبر الماضي بالتجديد له لمدة عام.

يشرف عون في الوقت الحالي على نشر عناصر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.