البث الإسرائيلية: الجيش جنّد عشرات اليهود اليمنيين للمساعدة في الصراع ضد الحوثيين

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جنّد عشرات اليهود من أصل يمني للمساعدة في الصراع ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عبر جمع المعلومات الاستخباراتية وفهم الثقافة اليمنية.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، إن جيش الاحتلال يدخل الآن بشكل كامل في حرب مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأشار المصدر الأمني الإسرائيلي، إلى أن هناك خطة بخطوات تصعيدية ضد الجماعة اليمنية الموالية لإيران، مؤكدا على أن هناك نية مؤكدة من جانب إسرائيل وشركائها الدوليين لمواجهة الحوثيين بشكل كامل.