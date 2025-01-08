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بسبب عبوة ناسفة وُضعت على دبابة.. مقتل 3 جنود إسرائيليين بشمال غزة

10:03 م الأربعاء 08 يناير 2025

مقتل 3جنود إسرائيليين أرشيفية

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 جنود وإصابة ضابط في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن مقتل الجنود الثلاثة كان بسبب انفجار عبوات ناسفة وضعت على دبابة في بيت حانون شمال غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أعلن، مساء أمس الأول الاثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بمعارك شمالي قطاع غزة.

ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.

مقتل 3 جنود إسرائيليين قطاع غزة انفجار عبوات ناسفة في دبابة بيت حانون شمال غزة
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