وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات ترامب بشأن جرينلاند

ماربورج (ألمانيا) - (د ب أ)

وجّه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس انتقادات للتصريحات الأخيرة، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الاستحواذ على جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

وخلال فعالية انتخابية في مدينة ماربورج، قال بيستوريوس مساء اليوم الأربعاء: "عذرًا، أين نعيش بحق؟"، وأكد السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن مبدأ القانون الدولي الذي ينص على عدم جواز المساس بالحدود بشكل أحادي الجانب ينطبق على الجميع "فقط لأنك تستطيع فعل ذلك".

وأردف أن "هذا المبدأ لا ينطبق فقط على المستبدين مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، بل يجب أن ينطبق بشكل أكبر على قائد العالم الحر، وهو اللقب الذي يُطْلَق بحق منذ عقود على الرئيس الأمريكي".

وكان ترامب أعرب مرارًا عن اهتمامه بالاستحواذ على جزيرة جرينلاند، وخلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاجو، رفض ترامب أمس الثلاثاء استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما أو جزيرة جرينلاند.

وأوضح بيستوريوس أن مدى جدية هذه التصريحات أو احتمال تنفيذها ليس هو الأهم في الوقت الحالي، بل المشكلة تكمن في أن ترامب يزرع الشكوك وينشر عدم اليقين في وقت يشعر فيه الناس بالفعل بالقلق إزاء السلام والأمن في العالم.

وكان المستشار شولتس ذَكَّر ترامب علنًا بمبدأ حرمة الحدود على خلفية هذه التصريحات، وبعد مشاورات مع رؤساء حكومات أوروبية، قال شولتس في برلين في وقت سابق من اليوم إن "حرمة الحدود تنطبق على كل دولة" سواء كانت في الشرق أو الغرب، وردد شولتس المبدأ الدولي القائل إنه "لا يجوز تغيير الحدود بالقوة"، وأضاف أن "هذا المبدأ قائم وهو أساس لنظام السلام لدينا".

من جانبه، نصح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العالم "بعدم إهدار الكثير من الوقت" على ما يقوله ترامب عن جرينلاند، وقال بلينكن إن من غير المرجح ألا تتجاوز طموحات الرئيس المقبل مجرد الحديث.