ردًا على ترامب.. رئيسة المكسيك تقترح تسمية ولايات الجنوب الأمريكي بـ"أمريكا المكسيكية"

مكسيكو - (د ب أ)

اقترحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إعادة تسمية الولايات الواقعة في جنوب الولايات المتحدة "أمريكا المكسيكية"، وذلك ردا على اقتراح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا".

وألقت شينباوم بهذه المزحة في مؤتمرها الصحفي اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا الاسم كان يظهر على خرائط العالم في القرن السابع عشر.

وقالت "لماذا لا نطلق عليها أمريكا المكسيكية؟- يبدو جيدا.. أليس كذلك؟"

وكان ترامب قد وصف أمس اقتراحه بشأن خليج أمريكا بأنه يبدو "اسما جميلا".

يذكر أنه حتى الحرب المكسيكية الأمريكية في القرن التاسع عشر، كانت الولايات الأمريكية الحالية مثل كاليفورنيا وأريزونا وتكساس جزءا من المكسيك.

وقد كان اسم خليج المكسيك يستخدم لتسمية المسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك منذ القرن السادس عشر.