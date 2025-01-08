السعودية تدين الادّعاءات الواردة بخريطة نشرتها حسابات رسمية إسرائيلية

الرياض - (د ب أ)

أدانت السعودية ورفضت عبر وزارة خارجيتها اليوم الأربعاء، "مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسوريا) ضمن حدودها المزعومة".

وأكدت المملكة أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

صورة نشرتها حسابات إسرائيلية رسمية لخرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسورية#خبرني #الأردن #فلسطين #لبنان #سورية pic.twitter.com/yaJehlFbaI — خبرني - khaberni (@khaberni) January 7, 2025

وجددت المملكة في هذا السياق، مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.