عبد العاطي يؤكد ضرورة التوصل لتوافق لبناني لإنهاء الفراغ الرئاسي في البلاد

وكالات

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا، مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء.

ونقل عبد العاطي توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق، وذلك على ضوء المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به في الفترة الراهنة.

وعلى ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، أكد وزير الخارجية على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة ودون إملاءات خارجية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وانتخاب رئيس لبناني متوافق عليه يستطيع قيادة لبنان لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والإقليمية، مؤكدًا أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان.

من جانبه، أعرب نبيه بري عن تقديره العميق لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للبنان على المستويين السياسي والإنساني، مثمنًا وقوف مصر بجوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، كما طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس وللحكومة والشعب المصري على دعم لبنان وشعبه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.