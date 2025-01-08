حماس: قدّمنا تنازلات عديدة في سبيل إنجاح جهود الوساطة لوقف إطلاق النار

غزة - (د ب أ)

قال مسؤول في حماس اليوم الأربعاء، إن حركته ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل إذا كان هناك تجاوب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضيتي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب من قطاع غزة.

وأضاف طاهر النونو القيادي في حماس في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لسنا بعيدين عن اتفاق إذا ما كان هناك تجاوبا من نتنياهو في موضوعي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب".

وأشار إلى أن الحركة "قدمت تنازلات عديدة في سبيل إنجاح جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ولإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع "ولكن في كل مرة كنا نصطدم بتعنت إسرائيلي ورفض ونسف لكل تلك الجهود والعودة إلى نقطة الصفر لأن نتنياهو يريد التنصل من أي تعهدات تفضي بوقف إطلاق نار دائم في غزة".

وتشترط حماس أن يتضمن أي اتفاق مع إسرائيل وقف إطلاق نار دائم وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، فيما تسعى إسرائيل إلى التوصل لصفقة جزئية لتبادل أسرى مع حماس دون أي تعهد بتطبيق الشرطين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجددت فيه مساعي وجهود الوسطاء من أجل التوصل إلى هدنة بين الطرفين في العاصمة القطرية الدوحة.

وجدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء تهديده بأن يفتح أبواب "الجحيم" على الشرق الأوسط إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأسرى في غزة قبل وصوله البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.

ورفضت حماس تهديدات ترامب، وقال النونو "من الأفضل أن يفكر ترامب في إنجاح جهود الوساطة وإنهاء الحرب في غزة بدلا من التهديدات التي لن تجلب سوى مزيد من الدمار والقتل لشعبنا الفلسطيني".