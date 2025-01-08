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مندوب مصر بالأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا

07:46 م الأربعاء 08 يناير 2025

السفير أسامة عبد الخالق

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وكالات

طالب مندوب مصر في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا وإنهاء وجود القوات الأجنبية على أرضها.

وشدد عبد الخالق على ضرورة توفير الدعم الإنساني للشعب السوري ودعم إعادة الإعمار لبدء العودة الطوعية الآمنة للاجئين والنازحين.

بدوره، قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة قصي الضحاك، إن المرحلة المقبلة تتطلب دعم المجتمع الدولي ووقوفه إلى جانب السوريين في سعيهم لبناء مستقبل أفضل لبلدهم.

وأعرب الضحاك عن رغبة الحكومة السورية الجديدة في بناء علاقات ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعيدا عن سياسة المحاور، مؤكدا أن سوريا الجديدة ستساهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعدم الانخراط في أية نزاعات أو حروب.

ودعا الضحاك إلى الوقف الفوري للتصريحات التي تسعى لإثارة الفتن وتهديد السلم الأهلي والمجتمعي في سوريا.

السفير أسامة عبد الخالق مجلس الأمن الدولي مندوب مصر في الأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي على سوريا قصي الضحاك
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