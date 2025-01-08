الخارجية السورية: نرحّب بالإعفاءات والاستثناءات الأمريكية بشأن العقوبات

وكالات

رحبت وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم الأربعاء، بالإعفاءات والاستثناءات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكدت الخارجية السورية، أن رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا وتحقيق الاستقرار.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الأول الاثنين، إن الولايات المتحدة أصدرت رخصة عامة مرتبطة بسوريا، موضحة أن الرخصة تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.

وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أن الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعلن اليوم تخفيف قيود المساعدات لسوريا بهدف دعم الحكومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات بأن سوريا لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية.

وأكدت الصحيفة، أن الخطوة المحدودة ستسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.