مندوب سوريا بالأمم المتحدة: نرغب ببناء علاقات دولية ودية بعيدًا عن سياسة المحاور

وكالات

قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة قصي الضحاك، اليوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة تتطلب دعم المجتمع الدولي ووقوفه إلى جانب السوريين في سعيهم لبناء مستقبل أفضل لبلدهم.

وأعرب الضحاك عن رغبة الحكومة السورية الجديدة في بناء علاقات ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعيدا عن سياسة المحاور، مؤكدا أن سوريا الجديدة ستساهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعدم الانخراط في أية نزاعات أو حروب.

ودعا الضحاك إلى الوقف الفوري للتصريحات التي تسعى لإثارة الفتن وتهديد السلم الأهلي والمجتمعي في سوريا.