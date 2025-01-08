مندوب الجزائر بمجلس الأمن: نرفض أي محاولات لتقسيم سوريا أو لضم أجزاء من أراضيها

وكالات

قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، إنه يجب المحافظة على دعم دولي لعملية سياسية جامعة بقيادة سورية ورعاية الأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار 2254.

وعبّر بن جامع عن رفض الجزائر لأي محاولات لتقسيم سوريا أو لضم أي جزء من أراضيها أو انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها، داعيا إلى الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ووقف عمليات التوغل الإسرائيلية في الأراضي السورية.

وطالب بن جامع باتخاذ تدابير منسقة وحاسمة لمكافحة المنظمات الإرهابية في سوريا، مؤكدا على أهمية توفير ظروف مناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين بما في ذلك ضبط الوضع الأمني وتوفير الخدمات الأساسية.