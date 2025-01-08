مسؤول أوكراني: مقتل 13 مدنيًا بهجوم صاروخي روسي في زابوريجيا

كييف (أوكرانيا) - (أ ب)

قال مسؤول أوكراني محلي، اليوم الأربعاء، إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة زابوريجيا الواقعة جنوبي أوكرانيا أسفر عن مقتل 13 مدنيا على الأقل، وإصابة العشرات اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة، تم نشرها على قناة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تليجرام، مدنيين ممددين في أحد الشوارع المليء بالحطام في المدينة، وكانوا يتلقون العلاج من جانب خدمات الطوارئ.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف إن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مدنيا على الأقل، وكان فيدوروف قد حذر، قبل دقائق من وقوع الهجوم، من خطر إطلاق "صواريخ فائقة السرعة" و"قنابل انزلاقية" على منطقة زابوريجيا.