بعدما احتجزتها لـ3 أسابيع.. إيران تطلق سراح صحفية إيطالية

وكالات

وصول الصحفية الإيطالية، سيسيليا سالا، إلى روما بعد إطلاق سراحها في إيران

روما - (أ ب)

أطلقت السلطات الإيرانية سراح الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، اليوم الأربعاء، بعد احتجازها لمدة ثلاثة أسابيع في إيران، وعادت إلى وطنها، بعد أن كان مصيرها مرتبطا بمصير مهندس إيراني اُعتقل في إيطاليا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

وهبطت طائرة تقل سيسيليا سالا، البالغة من العمر 29 عاما، في مطار شيامبينو بروما، حيث كانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حاضرة في استقبالها إلى جانب أفراد أسرتها، ونشر رفيق سالا، دانييلي راينيري، صورة لسالا مبتسمة وهي تلتقي بميلوني في المطار.

ويعد إطلاق سراح سالا انتصارا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا لميلوني، التي أدت زيارتها مؤخرا للرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مارالاجو إلى تعزيز مكانتها الدولية بشكل كبير في وقت كانت إيطاليا تجرى فيه مفاوضات لإطلاق سراح سالا.