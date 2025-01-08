إعلام سوداني: الجيش يتقدم ويستعيد السيطرة على عدة مواقع بولاية الجزيرة

الخرطوم - (د ب أ)

أعلن جنود في الجيش السوداني ومقاتلين متحالفين معه اليوم الأربعاء، استعادة السيطرة على منطقة الحاج عبد الله والتقدم شمالا إلى الشكابة النور وقرية مهلة قرب مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة التي تشهد مناطقها الشرقية معارك ضارية.

وسيطرت قوات الدعم السريع على الحاج عبد الله التي تبعد عن مدينة ود مدني نحو 58 كيلو مترًا في أواخر العام 2023، ونشر جنود في الجيش مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر سيطرتهم على الحاج عبد الله ومهلة الواقعة على بعد 13 كيلو مترًا غرب مدينة ود مدني على الطريق المؤدي إلى المناقل.

وقالت مصادر عسكرية لصحيفة "سودان تربيون"، إن "الجيش، بعد سيطرته على الحاج عبد الله جنوب ولاية الجزيرة، تقدم إلى قرية الشكابة النور التي تمركزت فيها الدعم السريع وتبعد قرابة 20 كيلو مترًا من مدينة ود مدني".

وكشفت المصادر عن التقاء متحرك الجيش القادم من سنار، الذي سيطر على الحاج عبد الله، بمتحرك قادم من المناقل عند الجسر 57.

وفي 2 يناير الجاري، دمر الجيش جسرًا في الحاج عبد الله لضمان عدم تسلل قوات الدعم السريع إلى قرى شمال المنطقة.