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بلينكن: قريبون جدًا من اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

06:39 م الأربعاء 08 يناير 2025

أنتوني بلينكن

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن حماس وإسرائيل أصبحتا قريبتين جدا من اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار بالشرق الأوسط، معربا عن أمله في إنجاز الاتفاق في الوقت المتبقي لإدارته المنتهية ولايتها.

ونشرت هيئة البث العبرية، مساء أمس الثلاثاء، ما تضمنته الوثيقة التي قدمتها إسرائيل للتفاوض مع حركة حماس بشأن صفقة الأسرى، من تفاصيل.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الوثيقة تتضمن مقترح الانسحاب من "محور نتساريم" والمساعدات الإنسانية وتحرير الأسرى على مراحل، لافتة إلى أن هدف الاتفاق هو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضحت البث العبرية، أنه في المقابل يُطلق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل وتتم استعادة الهدوء المستدام الذي سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وذكرت الوثيقة وفقا لما نشرته البث العبرية، أنه مقابل إطلاق الأسرى تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ويعاد إعمار القطاع.

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