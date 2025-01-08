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الاحتلال: عثرنا على جثمان يوسف الزيادنة بنفق في رفح ولا نعلم مصير ابنه

06:24 م الأربعاء 08 يناير 2025

يوسف الزيادنة

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وكالات

زعم جيش الاحتلال والشاباك الإسرائيليين في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عثورهم أمس على جثة الأسير يوسف الزيادنة داخل نفق في رفح جنوبي قطاع غزة، وإعادته إلى إسرائيل.

وادّعى بيان الاحتلال أن يوسف الزيادنة وقع في الأسر يوم 7 أكتوبر 2023 وقتل أثناء أسره، مؤكدا مواصلة العمل بكل جهد ممكن لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في أسرع وقت.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال عثرت على أدلة مرتبطة بحمزة ابن يوسف الزيادنة ما يثير مخاوف بشأن مصيره.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعاد جثتي يوسف وحمزة الزيادنة من غزة وتبقى 98 أسيرا بينهم 36 أُعلن مقتلهم.

وفي وقت سابق من اليوم، زعمت هيئة البث العبرية، العثور على جثتي الأسيرين الإسرائيليين يوسف وحمزة الزيادنة بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ عائلتيهما.

من جانبها، أعلنت عائلة الزيادنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بالعثور على جثامين الأسيرين في غزة.

وكانت حركة حماس أسرت يوسف وحمزة الزيادنة من منطقة النقب، خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023 "عملية طوفان الأقصى".

وتمكن عناصر حماس من أسر 5 أفراد من عائلة الزيادنة (بلال – عائشة – يوسف – خميس – حمزة)، من مستوطنة كيبوتس حوليت صباح يوم 7 أكتوبر 2023.

لكن، حماس أطلقت سراح 3 من أفراد العائلة خلال صفقة التبادل التي أجرتها مع إسرائيل نهاية نوفمبر 2023.

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