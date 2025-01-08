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بولندا.. رئيس البرلمان يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 مايو

06:08 م الأربعاء 08 يناير 2025

البرلمان البولندي

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وارسو - (أ ب)

أعلن رئيس البرلمان البولندي سيمون هولوفنيا، اليوم الأربعاء، إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 مايو، على أن تكون جولة الإعادة في الأول من يونيو إذا تطلب الأمر.

وستحدد الانتخابات ما إذا كان مجلس الوزراء برئاسة دونالد توسك الموالي لأوروبا سيحصل على حليف في القصر الرئاسي في وقت صعب بالنسبة لبولندا وأوروبا.

يشار إلى أن الرئيس الحالي اليميني أندريه دودا على خلاف مع الحكومة، ويعرقل تشريعات ويدلي بتصريحات شديدة الانتقاد، ومن المقرر أن يغادر المنصب في أغسطس المقبل، لينهي ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، حيث لا يمكنه تولي المنصب لولاية ثالثة وفقا للدستور البولندي.

وأعلن هولوفنيا، رئيس مجلس النواب القوي "سيجم" ترشحه لمنصب الرئيس باعتباره رئيسا لحزب بولندا 2050، وهو حزب ضمن الائتلاف الحاكم.

وأشار إلى إعلانه عن موعد الانتخابات مبكرا لإتاحة وقت طويل من أجل الإجراءات والحملات الانتخابية.

رئيس البرلمان البولندي سيمون هولوفنيا الانتخابات الرئاسية في بولندا
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