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الاحتلال يزعم العثور على جثتي أسيرين إسرائيليين بغزة

06:06 م الأربعاء 08 يناير 2025

الأسيرين الإسرائيليين يوسف وحمزة الزيادنة

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وكالات

زعمت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، العثور على جثتي الأسيرين الإسرائيليين يوسف وحمزة الزيادنة بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ عائلتيهما.

من جانبها، أعلنت عائلة الزيادنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بالعثور على جثامين الأسيرين في غزة.

وكانت حركة حماس أسرت يوسف وحمزة الزيادنة من منطقة النقب، خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023 "عملية طوفان الأقصى".

وتمكن عناصر حماس من أسر 5 أفراد من عائلة الزيادنة (بلال – عائشة – يوسف – خميس – حمزة)، من مستوطنة كيبوتس حوليت صباح يوم 7 أكتوبر 2023.

لكن، حماس أطلقت سراح 3 من أفراد العائلة خلال صفقة التبادل التي أجرتها مع إسرائيل نهاية نوفمبر 2023.

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