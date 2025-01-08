لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

العدل الأمريكية تخطط لإصدار جزء من تقرير بشأن محاولات ترامب إلغاء نتائج انتخابات 2020

05:54 م الأربعاء 08 يناير 2025

وزارة العدل الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (أ ب)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عزمها نشر نتائج تقرير المحقق الخاص جاك سميث بشأن محاولات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، لكنها ستظل تحتفظ ببقية التقرير طي الكتمان في الوقت الحالي.

وتم الكشف عن ذلك في ملف تم رفعه، اليوم الأربعاء، إلى محكمة استئناف فيدرالية تنظر في طلب من فريق دفاع ترامب لوقف نشر التقرير المكون من مجلدين، في الوقت الذي لا يزال يجري فيه النظر في تهم ضد اثنين من المتهمين المساعدين لترامب في قضية تتهم الرئيس الأمريكي السابق والمنتخب حاليا، بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني.

وزارة العدل الأمريكية إلغاء نتائج انتخابات 2020 محكمة استئناف فيدرالية الرئيس الأمريكي المنتخب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يزعم العثور على جثتي أسيرين إسرائيليين بغزة

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
وزير الصحة يكشف نسبة المصابين بفيروس HMPV في مصر
فيروس HMPV.. الحكومة تصدر بيانا مهما بشأن الأعراض وتحذير لهذه الفئات
نص كلمة الرئيس السيسي في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور