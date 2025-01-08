العدل الأمريكية تخطط لإصدار جزء من تقرير بشأن محاولات ترامب إلغاء نتائج انتخابات 2020

واشنطن - (أ ب)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عزمها نشر نتائج تقرير المحقق الخاص جاك سميث بشأن محاولات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، لكنها ستظل تحتفظ ببقية التقرير طي الكتمان في الوقت الحالي.

وتم الكشف عن ذلك في ملف تم رفعه، اليوم الأربعاء، إلى محكمة استئناف فيدرالية تنظر في طلب من فريق دفاع ترامب لوقف نشر التقرير المكون من مجلدين، في الوقت الذي لا يزال يجري فيه النظر في تهم ضد اثنين من المتهمين المساعدين لترامب في قضية تتهم الرئيس الأمريكي السابق والمنتخب حاليا، بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني.