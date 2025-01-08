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لبنان.. انسحاب المرشح الرئاسي سليمان فرنجية من الانتخابات

05:50 م الأربعاء 08 يناير 2025

سليمان فرنجية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بانسحاب لرئاسة الجمهورية اللبنانية سليمان فرنجية، مؤكدا دعمه ترشيح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تزايد الدعم لقائد الجيش اللبناني لتولي منصب رئيس الجمهوري، إذ انتشرت صوره في مناطق عدّة من البلاد عشية جلسة البرلمان التي سيجري خلالها انتخاب الرئيس اللبناني الجديد.

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