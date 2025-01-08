مبعوث أممي: مستعدون للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة

وكالات

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، "مستعدون للعمل مع الإدارة السورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن "القرارات التي تتخذ الآن ستحدد المستقبل لفترة طويلة، وهناك فرص عظيمة ومخاطر حقيقية".

وأضاف بيدرسون، اليوم الأربعاء، "نحث السلطات على مد يد العون والثقة إلى المجتمعات كافة في سوريا وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع"، موضحًا أن هناك عراقيل كبيرة تعترض عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد المبعوث الأممي أن تحركات القوات الإسرائيلية مثيرة للقلق، ويجب توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.