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تقارير: وفد أمريكي يلتقي الشرع بدمشق لبحث تخفيف العقوبات

05:27 م الأربعاء 08 يناير 2025

أحمد الشرع

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وكالات

زار وفد من الخارجية الأمريكية يضم ممثلين لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، والتقى الوفد القائد العام للعمليات العسكرية أحمد الشرع.

وقال مصادر قناة "الجزيرة"، إن الوفد الأمريكي بحث مع الإدارة السورية الجديدة مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضافت المصادر، أن الوفد ناقش مع المسؤولين السوريين الوضع الأمني والجهود التي تُبذل لمحاربة الإرهاب.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أول أمس الإثنين، تخفيف العقوبات على سوريا التي كانت فرضتها خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الوزارة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخصيًا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024، في إشارة إلى يوم سقوط نظام الأسد.

وتابعت أن هذا الترخيص "يستمر لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة تطورات الأوضاع".

أحمد الشرع وفد أمريكي يلتقي الشرع تخفيف العقوبات عن سوريا الخارجية الأمريكية الإدارة السورية الجديدة
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