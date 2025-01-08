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برلماني تركي يحذّر بلاده من شن هجوم على الأكراد بسوريا

05:15 م الأربعاء 08 يناير 2025

البرلمان التركي

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إسطنبول - (د ب أ)

قال النائب التركي ساروهان أولوج الذي ينتمي لحزب موال للأكراد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن شن هجوم تركي عبر الحدود على الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا سوف "يؤثر سلبا" على عملية سلام محتملة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني المحظور.

وجاء البيان بعد ساعات من إطلاق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تهديد بشن هجوم على ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردي السورية، في تصريحات لقناة "سي إن إن ترك" المحلية.

وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب تابعة لحزب العمال الكردستاني وبالتالي تعتبرها تنظيما إرهابيا.

وقال ساروهان أولوج النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في أنقرة اليوم الأربعاء "لا يمكن الحفاظ على حوار ديمقراطي مع الأكراد في الداخل مع تهدد بقصف الأكراد عبر الحدود في سوريا".

وأضاف أولوج أن مثل تلك الخطوة سوف يضر باستئناف المحادثات مع رئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وقال أولوج إن محادثات السلام في تركيا يجب أن تكون بمثابة "نموذج ديمقراطي يحتذى به" للشرق الأوسط بأكمله وليس "إضاعته بلغة التهديدات" ضد الأكراد.

هجوم على الأكراد بسوريا حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الكردي الميليشيات الكردية بسوريا
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