بعد طلاءه باللون الأحمر.. ناشط مكسيكي يحطم تمثال لـ نتنياهو (فيديو)

وكالات

قام ناشط مؤيد لفلسطين، يرتدي قناع وجه، بتخريب تمثال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في متحف الشمع في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، مساء أمس الثلاثاء.

ناشط مكسيكي يحطم تمثال من الشمع لنتنياهو بالمطرقة في مدينة مكسيكو !



كل العالم أجمع على خصومة هذا الشخص ! pic.twitter.com/R4yRKhqiIQ — نحو الحرية (@hureyaksa) January 8, 2025

وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الناشط الملثم وهو يقوم بتغطية التمثال بالطلاء الأحمر قبل مهاجمته بالمطرقة، وبعدما خرب الناشط التمثال، ألقاه على الأرض ووضع بجانبه العلم الفلسطيني.

وقال الرجل في مقطع الفيديو: "تحيا فلسطين، يعيش السودان، يعيش اليمن، تعيش بورتوريكو"

ومن جانبه، كتب الناشط الذي قام بتحطيم التمثال: "أتحمل مسؤولية القضاء على مجرم الحرب هذا لأن متحف الشمع في مكسيكو سيتي نسي تغطية التمثال بدماء 40 ألف فلسطيني".