التحالف الأمريكي البريطاني يشن غارات على مواقع حوثية في اليمن

(مصراوي)

شنت طائرات التحالف الأمريكي البريطاني، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في محافظتي صنعاء وعمران شمالي اليمن، حيث تأتي الغارات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية وتزايد التوتر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفادت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، بأن الغارات استهدفت خمس مواقع في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، بالإضافة إلى غارتين على منطقة جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، إلا أن القناة لم تقدم تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات.

في المقابل، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانًا أكدت فيه تنفيذ "ضربات دقيقة" استهدفت منشأتين تحت الأرض تُستخدمان لتخزين الأسلحة التقليدية التابعة للحوثيين.

وأشار البيان، إلى أن هذه المنشآت كانت تُستخدم لشن هجمات على سفن حربية وتجارية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت القيادة الأمريكية، أن الضربات لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار بين أفراد أو معدات القوات الأمريكية، معتبرة أن هذه العمليات جاءت ردًا على التهديدات المتزايدة التي يشكلها الحوثيون على الملاحة الدولية في المنطقة.