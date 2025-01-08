ترامب يطالب بمنع الحكم في قضية المال مقابل الصمت المرفوعة ضده بنيويورك

واشنطن - (أ ب )

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من المحكمة العليا منع الحكم في قضية المال مقابل الصمت والمرفوعة ضده في نيويورك.

ولجأ محامو ترامب إلى أعلى محكمة في البلاد، بعد أن رفضت محاكم نيويورك تأجيل الحكم الذي أصدره خوان إم. ميرشان، القاضي الذي ترأس محاكمة ترامب وإدانته في مايو الماضي، في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية.

وطلب محامو الدفاع عن ترامب المنع الفوري لصدور الحكم ضده بعد غد الجمعة، "للحيلولة دون حدوث ظلم جسيم وضرر لمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الاتحادية".

وطلبت المحكمة العليا ردا من ممثلي الادعاء في نيويورك بحلول يوم غد الخميس.