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الإمارات تدين نشر إسرائيل لخرائط تضم أراضي عربية

03:44 م الأربعاء 08 يناير 2025

الإمارات

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وكالات

أدانت الإمارات، اليوم الأربعاء، نشر حسابات إسرائيلية خرائط مزعومة "لإسرائيل التاريخية" تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

وأكدت الرفض القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق ذاته، أعربت دول عربية عدة وجامعة الدول العربية ما نشرته حسابات رسمية إسرائيلية من خرائط للمنطقة تزعم أنها تعود لإسرائيل.

وفي وقتٍ سابق، نشر الحساب التابع لوزارة الخارجية "إسرائيل بالعربية"، عبر منصة "إكس" خريطة وكتب: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".

الإمارات إسرائيل أراضي عربية الأراضي الفلسطينية
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