الإمارات تدين نشر إسرائيل لخرائط تضم أراضي عربية
وكالات
أدانت الإمارات، اليوم الأربعاء، نشر حسابات إسرائيلية خرائط مزعومة "لإسرائيل التاريخية" تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.
وأكدت الرفض القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق ذاته، أعربت دول عربية عدة وجامعة الدول العربية ما نشرته حسابات رسمية إسرائيلية من خرائط للمنطقة تزعم أنها تعود لإسرائيل.
وفي وقتٍ سابق، نشر الحساب التابع لوزارة الخارجية "إسرائيل بالعربية"، عبر منصة "إكس" خريطة وكتب: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".
هل تعلم ان مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 6, 2025
أول ملك حكمها لمدة 40 عاما كان الملك شاؤول (1050--1010) ق. م. ثم تلاه الملك داود الذي حكمها 40 عاما تقريبا (1010-970 ) ق.م. وعقبه الملك سليمان الذي حكم ايضا لمدة 40 عاما في الفترة (970-931) ق.م.
دام حكم الملوك الثلاثة… pic.twitter.com/xK7jjORdOK
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