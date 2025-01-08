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غزة.. مجمع ناصر الطبي يُعلن توقف الخدمة الصحية ماعدا الأقسام الحرجة

03:25 م الأربعاء 08 يناير 2025

مجمع ناصر الطبي

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غزة - (د ب أ)

أعلن مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، توقف كامل الخدمة الصحية المقدمة في المجمع ماعدا الأقسام الحرجة وهي أقسام العناية المركزة والعمليات الطارئة والكلية الصناعية ومحطة الأكسجين وانارة قسم الطوارئ في ظل أزمة نفاد الوقود..

وأكد مجمع ناصر، في بيان نشره، توقف كامل مولدات المجمع وما يعمل الآن فقط هو مولد صغير في ظل أزمة نفاد الوقود.

وأشار إلى أن "كمية الوقود الموجود في المجمع تكفي لتشغيل المولد الصغير لثلاث ساعات فقط" ، محذرا من كارثة إنسانية وصحية تهدد حياة المرضى بموتهم اختناقاً على أسرة العناية.

وأوضح أن المجمع بحاجة ل 5500 لتر سولار يومياً لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية ، مناشدا كافة الجهات والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لادخال الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

مجمع ناصر الطبي الخدمة الصحية الأقسام الحرجة غزة
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