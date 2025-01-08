المحكمة الإسرائيلية تسمح بنشر بروتوكول محاكمة المتهمين بتسريب الوثائق السرية

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح بنشر بروتوكول محاكمة المتهمين بتسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة العبرية، إن البروتوكول الذي نشرته المحكمة يظهر ادعاء أحد المحامين أن نتنياهو كان شريكًا في قرار تسريب الوثائق.

وفي وقتٍ سابق، أجرت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية

عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الوثيقة المسربة تم العثور عليها في قطاع غزة ومن المفترض أن زعيم حماس السابق يحيى السنوار كتبها، وتفصل استراتيجية الحركة التفاوضية مع إسرائيل، وفقًا لها.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن محامي أحد المشتبه بهم في القضية قوله: "نتنياهو كان على علم بتسريب الوثيقة السرية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني".

فيما نفى مكتب نتنياهو تورطه في هذه القضية، قائلًا "على عكس التقارير والمظاهر الكاذبة التي يحاولون تصويرها في وسائل الإعلام، لم يتم التحقيق مع أحد من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله"، وفقاً لصحيفة معاريف.