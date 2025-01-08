اعتقال 124 مهاجرًا في جزيرة شرقي اليونان

أثينا - (أ ب)

اعتقلت السلطات في اليونان 124 مهاجرا، في جزيرة كارباثوس، شرق البلاد، اليوم الأربعاء، بعد رصد زوارق سريعة، لا تحمل علامات تعريف.

وقال خفر السواحل إنه تم العثور على 58 مهاجرا، خلال عملية تفتيش، بالقرب من الميناء الرئيسي للجزيرة، شرق بحر إيجه.

وتم العثور على 66 آخرين، في منطقة أكثر بعدا، إلى الشمال، وتم اعتقال الكثير منهم برا، أيضا بعد استخدام قارب سريع آخر، لا يحمل علامة تعريف.

وتم اعتقال مهاجر24 عاما، بسبب ما يزعم عن حيازة وثائق هوية مزورة.

ويلقي مسؤولون يونانيون باللوم على الحروب الجارية في الشرق الأوسط في ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية من تركيا المجاورة ومن الساحل الليبي.

وسجلت اليونان زيادة تقترب من 50%، في أعداد الوافدين غير الشرعيين العام الماضي، حيث يشكل السوريون المجموعة الأكبر.