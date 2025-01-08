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الشرع يلتقي وزير الخارجية البحريني في دمشق

01:59 م الأربعاء 08 يناير 2025

أحمد الشرع

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(وكالات)

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، في دمشق، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ووصل عبد اللطيف الزياني، إلى العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق اليوم، في زيارة هي الأولى للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة.

وسيطرت الإدارة الجديدة بقيادة الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني"، على الحكم في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره إلى سوريا.

أحمد الشرع وزير الخارجية البحريني دمشق
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