إيران تُسجل أعلى مستوى في تنفيذ الإعدامات منذ عام 2015

(مصراوي)

سجلت إيران زيادة كبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام على مدار عام، حيث بلغ عدد الذين تم إعدامهم 901 شخص، من بينهم 31 امرأة، وفقًا للتقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وشملت التهم التي تم توجيهها للمعدومين جرائم تتعلق بالمخدرات والمعارضة السياسية، إضافة إلى العديد من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وأوضحت المفوضية أن من بين النساء اللاتي تم إعدامهن، هناك من أدينت بقتل أزواجهن في حالات دفاع عن النفس، سواء ضد محاولات اغتصاب أو بعد إجبارهن على الزواج.

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، أن معظم القضايا التي شملت النساء تتعلق بتهم القتل، مشيرة إلى أن العديد منهن كن ضحايا للعنف المنزلي أو الزواج المبكر أو القسري.

من جهته، أشار فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في تقريره إلى أن عدد الإعدامات في 2024 يمثل أعلى مستوى منذ عام 2015، عندما تم إعدام 972 شخصًا، معربًا عن قلقه العميق حيال استمرار هذه الظاهرة في إيران.

وطالب فولكر بضرورة وقف هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان.