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مبعوث فرنسا يبحث مع نواب لبنانيين ملف الانتخابات الرئاسية

01:45 م الأربعاء 08 يناير 2025

جان إيف لودريان

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بيروت - (د ب أ)

بحث المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، مع عدد من النواب اللبنانيين في بيروت ملف الانتخابات الرئاسية.

والتقى ممثلا كتلة "تجدد" النيابية النائبان ميشال معوض وفؤاد مخزومي، صباح اليوم، الموفد الفرنسي لودريان على مائدة إفطار في بيروت، بحضور نواب تحالف التغيير ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، وحضور السفير الفرنسي هيرفي ماجرو.

وقال النائب معوض، على حسابه بمنصة إكس، إن اللقاء تناول "ملف الانتخابات الرئاسية، وسط تأكيد الحاضرين ضرورة أن تكون جلسة الغد حاسمة لوضع حد للشغور الرئاسي، كمدخل لاستعادة سيادة الدولة وتكوين السلطة، وتوجههم لدعم وصول قائد الجيش العماد جوزف عون".

وكان المبعوث لودريان، وصل أمس الثلاثاء إلى بيروت، حيث يحضر بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجلسة النيابية المقررة غدا الخميس لانتخاب رئيسا للجمهورية.

جان إيف لودريان بيروت فرنسا لبنان
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