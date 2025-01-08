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أبو الغيط يدين ما نشرته إسرائيل من خرائط تضم أراضي عربية

01:44 م الأربعاء 08 يناير 2025

أحمد أبو الغيط

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وكالات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، قيام حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خرائط للمنطقة تدعي بأنها تاريخية لإسرائيل، وتضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا.

وحذر أبو الغيط من تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية، مما يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف.

وفي وقتٍ سابق، نشر الحساب التابع لوزارة الخارجية "إسرائيل بالعربية"، عبر منصة "إكس" خريطة وكتب: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".

أحمد أبو الغيط إسرائيل فلسطين سوريا لبنان
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