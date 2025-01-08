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صحة غزة تُعلن وفاة مريضة بسبب نفاد الوقود

01:42 م الأربعاء 08 يناير 2025

أرشيفية

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفاة مريضة فلسطينية بسبب انعدام الوقود اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى.

وقال وزارة الصحة بغزة، إن انعدام الوقود اللازم للقطاع الصحي يهدد حياة جميع المرضى في المستشفيات.

وكررت وزارة الصحة، مناشداتها العاجلة بالتدخل الفوري والضغط لتوفير الوقود لضمان استمرار عمل القطاع الصحي.

وحذرت صحة غزة، من كارثة إنسانية وشيكة تهدد القطاع الصحي بسبب انعدام الوقود، قائلة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان القطاع الصحي من الوقود ما يهدد بوقف عمل المستشفيات.

غزة الوقود فلسطين غسيل الكلى
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