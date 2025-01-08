إيطاليا تعلن إطلاق سراح الصحفية سيسيليا سالا من السجون الإيرانية

(مصراوي)

أعلن مكتب رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح الصحفية سيسيليا سالا، التي كانت محتجزة في إيران.

وأكد المكتب أن الصحفية الإيطالية على متن طائرة متجهة إلى إيطاليا بعد أن أمضت 3 أسابيع في السجون الإيرانية.

وقال البيان الصادر عن مكتب ميلوني: "الطائرة التي تقل الصحفية غادرت طهران قبل دقائق، وذلك بفضل جهود دبلوماسية واستخباراتية مكثفة."

وكانت قضية اعتقال سيسيليا سالا قد أثارت أزمة دبلوماسية بين إيطاليا وإيران، حيث استدعى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، السفير الإيراني في روما الأسبوع الماضي لمناقشة القضية.

وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت في وقت سابق، الاثنين الماضي، اعتقال سالا بتهمة "انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان قد تم توقيف الصحفية البالغة من العمر 29 عامًا في طهران في 19 ديسمبر، واحتجزت في سجن إوين.