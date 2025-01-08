ميقاتي: متفائلًا بشأن إمكانية انتخاب رئيس للبنان

وكالات

أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، تفاؤله حول إمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، غدًا الخميس.

وتتواصل المشاورات السياسية والنيابية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، بهدف إنهاء الفراغ السياسي الذي تعاني منه البلاد.

ومن المقرر أن يعلن نواب الكتل السياسية المعارضة اسم مرشحهم، مساء اليوم الأربعاء، من بلدة معراب في كسروان، مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة انتخابية جديدة مقررة في 9 يناير الجاري، بعد فشل سلسلة من الجلسات السابقة لاختيار رئيس للبلاد، والتي لم تُسفر سوى عن إظهار المزيد من هشاشة المشهد السياسي و تناقضاته الحادة.

ويعاني لبنان منذ سنوات من فراغ سياسي كبير تمثل في شغور منصب رئيس الجمهورية، ويرجع السبب إلى التنوع والانقسام الطائفي في مجلس النواب، المكون من 128 نائبًا، من بينهم 34 مارونيًا، 28 سنيًا، 28 شيعيًا، 14 أرثوذكسيًا، 8 دروز، 8 كاثوليك، 5 أرمن، علويان، ومقعد للأقليات المسيحية.