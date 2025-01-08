مفاوضات غزة.. إسرائيل تنفي التهدئة في القطاع مقابل قائمة بأسماء الأسرى

(مصراوي)



نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، التقارير المتحدثة عن توقف الحرب في قطاع غزة لعدة أسابيع مقابل تقديم حركة المقاومة الإسلامية حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

ووصف البيان الصادر عن المكتب تلك الأنباء بأنها "كذب محض" واعتبرها جزءًا من "الحرب النفسية التي تمارسها حركة حماس ضد أهالي الأسرى والإسرائيليين".

وأكد البيان أن إسرائيل ستواصل عملياتها "دون توقف أو إنذار مسبق" لإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، مشددًا على عدم وجود أي تغيير في موقف الحكومة إزاء التعامل مع قضية الرهائن.

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤول في حركة حماس، الأحد الماضي، أن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 أسيرًا قدمتها إسرائيل ضمن إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، موضحا أن أي اتفاق لن يتم إلا بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والتوصل إلى هدنة دائمة.

من جانبه، أشار موقع "واللا" العبري إلى أن حماس أعطت موافقة مبدئية على القائمة المذكورة، لكنها لم توضح تفاصيل حول وضع الأسرى، سواء كانوا أحياء أم أمواتًا.