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الزيارة الثانية خلال أيام.. الموفد السعودي للشأن اللبناني يصل بيروت

12:35 م الأربعاء 08 يناير 2025

السعودية ولبنان

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بيروت - (د ب أ)

وصل مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الموفد يزيد بن فرحان، اليوم الأربعاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارة هي الثانية خلال أيام.

وكان الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، زار لبنان مساء يوم الجمعة الماضي واستمرت الزيارة حتى الأحد الماضي، والتقى خلالها عددا من الكتل النيابية، كما التقى رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين.

ومن المقرر أن تنعقد غداً الخميس الجلسة الـ 13 لانتخاب رئيس للجمهورية، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

الموفد السعودي للشأن اللبناني بيروت يزيد بن فرحان
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