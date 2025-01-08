إثيوبيا تهتز من جديد: زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال شرق أواش

(وكالات)



تعرضت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، لزلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا، وذلك بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة، إن عمق الزلزال وصل إلى 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وسُجل عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالًا وخط الطول 40.236 درجة شرقًا.

ولم تصدر أي تقارير حتى اللحظة عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

يأتي هذا الزلزال في سياق سلسلة من النشاطات الزلزالية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، ففي 4 يناير، أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض عن زلزال بلغت قوته 5.8 درجة، وقع على بعد 142 كيلومترًا شرقي أديس أبابا وعلى عمق مماثل بلغ 10 كيلومترات.

كما شهدت المنطقة زلزالًا آخر بقوة 5.5 درجة يوم الجمعة الماضي، أعقبه أكثر من 30 هزة أقل شدة خلال الأسبوع السابق، مما يشير إلى نشاط زلزالي متصاعد في المنطقة.